Офіс генпрокурора повідомляє про 14 поранених через удар по Запоріжжю

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю отримали поранення 14 людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними 14 людей отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у провадженні здійснює управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

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13 липня російські ракети влучили в одне з підприємств у Запоріжжі. За даними влади, внаслідок удару у цеху підприємства виникла пожежа.

24 червня російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Балабине, яке розташоване на відстані близько семи кілометрів до Запоріжжя.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.