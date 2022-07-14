Вінниця: 5 постраждалих у критичному стані, у місті та області оголосили жалобу

На 19 годину відомо про 22 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці, повідомляє міська рада.

«У важкому стані перебувають 34 особи. П’ятеро осіб у критичному стані», – йдеться в повідомленні.

Тривають пошуки ще 42 людей, із ними відсутній зв’язок.

Раніше Вінницька міська рада анонсувала, що 15 липня в місті та області буде днем жалоби.

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За даними міськради, російські війська вдарили по місту ракетами «Калібр» 3М-14Е, кожна вагою 1770 кілограм. Дві ракети з чотирьох збили сили протиповітряної оборони.

14 липня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.