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Новини | Суспільство

Вінниця: 5 постраждалих у критичному стані, у місті та області оголосили жалобу

Тривають пошуки ще 42 людей, із ними відсутній зв’язок

На 19 годину відомо про 22 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці, повідомляє міська рада.

«У важкому стані перебувають 34 особи. П’ятеро осіб у критичному стані», – йдеться в повідомленні.

Тривають пошуки ще 42 людей, із ними відсутній зв’язок.

Раніше Вінницька міська рада анонсувала, що 15 липня в місті та області буде днем жалоби.

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За даними міськради, російські війська вдарили по місту ракетами «Калібр» 3М-14Е, кожна вагою 1770 кілограм. Дві ракети з чотирьох збили сили протиповітряної оборони.

14 липня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста
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Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста

Зранку 14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Скільки точно людей загинули і постраждали поки невідомо. Повідомляють про 20 загиблих, серед них троє дітей. (дані оновлюються).

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