Вірменія продовжила ще на місяць надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Вірменії на позачерговому засіданні продовжив режим надзвичайного стану через поширення коронавірусу ще на місяць: з 13 червня до 13 липня.

«Епідеміологічна ситуація залишається напруженою ... Якщо заперечень не буде, надзвичайний стан у країні буде продовжений на місяць – до 13 липня», – заявив у виступі в парламенті прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

Станом на 12 червня органи охорони здоров’я Вірменії повідомили, що загальна кількість випадків коронавірусу в країні становить 15 281, 258 людей померли.

Надзвичайний стан у зв’язку з поширенням коронавірусу оголосили у Вірменії 16 березня і відтоді двічі продовжували.