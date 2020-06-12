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12 червня 2020, Київ 12:48
Новини | Міжнародні

Вірменія продовжила ще на місяць надзвичайний стан через коронавірус

«Епідеміологічна ситуація залишається напруженою», – заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян

Уряд Вірменії на позачерговому засіданні продовжив режим надзвичайного стану через поширення коронавірусу ще на місяць: з 13 червня до 13 липня.

«Епідеміологічна ситуація залишається напруженою ... Якщо заперечень не буде, надзвичайний стан у країні буде продовжений на місяць – до 13 липня», – заявив у виступі в парламенті прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

Станом на 12 червня органи охорони здоров’я Вірменії повідомили, що загальна кількість випадків коронавірусу в країні становить 15 281, 258 людей померли.

Надзвичайний стан у зв’язку з поширенням коронавірусу оголосили у Вірменії 16 березня і відтоді двічі продовжували.

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