Парламент Вірменії затвердив перехід до пропорційної виборчої системи

Парламент Вірменії 1 квітня ухвалив зміни до Виборчого кодексу країни, які, на думку опозиції, мають на меті допомогти прем’єр-міністру Ніколу Пашиняну та його політичній силі перемогти на червневих позачергових виборах.

Поправки, запропоновані 24 березня Пашиняном, фракція якого «Мій крок» домінує в Національних зборах, переведуть виборчу систему кавказької країни на повністю пропорційну. Дотепер вірмени половину депутатів обирали за партійними списками, ще половину – в одномандатних виборчих округах.

За зміни голосували лише провладні законодавці. Ніхто з опозиційної фракції «Яскрава Вірменія» не брав участі у голосуванні, а депутати з фракції «Процвітаюча Вірменія» взагалі бойкотували засідання парламенту.