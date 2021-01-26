Рада може розглянути кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики 27-29 січня – Корнієнко

Верховна Рада може розглянути кандидатуру на посаду міністра енергетики 27-29 січня, повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко.

«Голосування за Вітренка вже може бути в середу, четвер або п’ятницю», – розповів Корнієнко.

Народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що президент України Володимир Зеленський просив підтримати кандидатуру Вітренка.

21 грудня уряд вирішив призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра.

За чотири дні до цього Верховна Рада не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

До липня 2020 року він працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».