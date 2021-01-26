Рада може розглянути кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики 27-29 січня – Корнієнко

Верховна Рада може розглянути кандидатуру на посаду міністра енергетики 27-29 січня, повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко.
«Голосування за Вітренка вже може бути в середу, четвер або п’ятницю», – розповів Корнієнко.
Народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що президент України Володимир Зеленський просив підтримати кандидатуру Вітренка.
21 грудня уряд вирішив призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра.
За чотири дні до цього Верховна Рада не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.
До липня 2020 року він працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».
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