Внаслідок агресії Росії поранено 981 дитину – Офіс генпрокурора

В Україні станом на ранок 21 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинуло 482 дитини, ще 981 дитина отримала поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Станом на ранок 21 травня 2023 року більше ні 1463 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що ці ані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 460, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66», – кажуть в Офісі генпрокурора.

Зокрема, що 20 травня внаслідок обстрілу військами РФ Торецька Донецької області був поранений 11-річний хлопчик.

Станом на ранок 15 травня в Офісі прокурора казали, що 973 дитини були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 8 травня підтвердило загибель 8 791 і поранення 14 815 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.