Силам РФ дали наказ вбити військових ЗСУ, взятих у полон в районі Попасної – розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про аудіоперехоплення розмови російських військових, у якій йдеться про наказ вбити українських військових, взятих у полон в районі Попасної на Луганщині.

У фрагменті, оприлюдному розвідкою, голос на запису каже: «Старшого з-поміж них залишити, інших «відпустити назавжди», щоб їх більше ніхто ніколи не бачив, включно з рідними».

Із розмови незрозуміло, чи йдеться про військових, яких, ймовірно, вже захопили, чи це «план» при можливому взятті в полон.

«Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові», – йдеться в повідомленні розвідки.

Перевірити автентичність аудіозапису чи персоніфікувати голоси осіб на ньому немає можливості.

Про те, що Росія систематично порушує закони і звичаї війни, неодноразово заявляли Україна і Захід. Кремль взагалі не вважає свої дії в Україні війною, а називає це «спеціальною військовою операцією».

20 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що нині війська РФ проводять штурмові дії в районі Попасної на Луганщині.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.