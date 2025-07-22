Росія за добу втратила 1090 солдатів – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 044 250 своїх військових, зокрема 1090 – за останню добу, такі дані станом на ранок 22 липня наводить Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої дані про втрати Москвою військової техніки:

танки – 11 038 (+1 одиниця за минулу добу)

бойові броньовані машини – 23 035 (+7)

артилерійські системи – 30 680(+43)

РСЗВ – 1445 (+1)

засоби ППО – 1199

літаки – 421

гелікоптери – 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)

крилаті ракети – 3533 (+18)

кораблі/катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка та автоцистерни – 55953(+94)

спеціальна техніка – 3935(+1)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

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Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.



