Генштаб: протягом доби ЗСУ відбили понад 50 атак російської армії

Впродовж доби 2 квітня російські військові продовжували наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією ЗСУ, армія РФ завдала п’ять ракетних та 22 авіаційних ударів, а також здійснила 42 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі.

«Сьогодні російські загарбники провели масований обстріл із реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області», – сказано в повідомленні.

Також відомо, що за останню добу Сили оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки військ РФ, а «підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили, один пункт управління та два інші важливі об’єкти ворога».

Російський наступ у районі Бахмута розпочався у липні 2022 року. Зараз втрати в живій силі продовжують стримувати російські наступальні операції в цьому районі, вважають аналітики.