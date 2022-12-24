Армія РФ перекидає техніку для укріплення ділянки фронту в Мелітополі – Андрющенко

Армія РФ почала активно перекидати свою техніку в Запорізьку область, військові активно укріплюють Мелітопольську ділянку фронту, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

Як пише Андрющенко, в Маріуполі фіксується аномально високий рух військових колон в сторону Бердянського напрямку.

«Через Маріуполь – Мангуш – БТР, командні пункти, поки жива сила. Із Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову – гусенична військова техніка у великій кількості», – пише радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко додав, що росіяни ймовірно намагаються укріпити Мелітопольську ділянку фронту.

16 березня російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалась понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.