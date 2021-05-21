Зеленський відзначив державними нагородами 20 військових, 8 із них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військових «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України». Указ оприлюднений 20 травня.

Згідно з документом, орденом «За мужність» III ступеня відзначили дев’ятьох військовослужбовців, із них вісьмох – посмертно.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджені 11 українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення на Донбасі режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців.

Із цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту на сході України загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.