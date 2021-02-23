Троє військових загинули на Донбасі внаслідок пожежі – 58 ОМПБр

На Донбасі внаслідок пожежі загинули троє українських військовослужбовців, повідомила пізно ввечері 22 лютого 58-а окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського.

«Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4-ої години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі», – йдеться в повідомленні бригади у фейсбуці.

Ідентифікацію тіл мають провести після ДНК експертизи.

«Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер», – повідомили військові.

Військова служба правопорядку Збройних сил України проводить перевірку за цим фактом. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили у 58-ій ОМПБр.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.