Український військовий загинув на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Український військовий загинув на Донбасі 23 серпня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив вранці 24 серпня пресцентр операції Об’єднаних сил.

За минулу добу військові зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню.

Як йдеться в повідомленні, біля Водяного, що поблизу Донецька, неподалік Мар’їнки бойовики обстрілювали українські сили з мінометів 120-го калібру, з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, біля Широкиного – за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату бойовиків типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ», – заявили у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку 24 серпня порушень режиму припинення вогню військові не зафіксували.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.