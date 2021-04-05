Український військовий загинув внаслідок обстрілу біля Авдіївки – ОТУ «Схід»

Український військовий загинув внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі ввечері 5 квітня, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

За повідомленням, це сталося неподалік Авдіївки, обстріл вівся зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

Військовий був поранений, йому надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу, але, попри намагання лікарів, врятувати його життя не вдалося, повідомили в ОТУ «Схід».

«На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. На місці події працюють представники Військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте домовленість регулярно порушується.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.