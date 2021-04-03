Біля Шумів загинув військовий – ОТУ «Північ»

Поблизу населеного пункту Шуми Донецької області 3 квітня загинув військовий. Він підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України, йдеться в повідомленні. Інших подробиць в ОТУ «Північ» не наводять.

Напередодні в Офісі президента відбулася закрита нарада за участі силовиків та розвідки через ситуацію на Донбасі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі «Суспільному».

Він додав, що РНБО постійно відстежує ситуацію на україно-російському кордоні та в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».