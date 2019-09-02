У лікарні в Дніпрі від поранень помер український військовий – 24 бригада

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень помер сержант Олександр Грицаюк, повідомила 24 окрема механізована бригада імені короля Данила 1 вересня.
47-річний військовий дістав поранення 25 серпня внаслідок обстрілу в районі Мар’їнки Донецької області.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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