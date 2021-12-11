До Києва та Москви їде помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід

На початку наступного тижня помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід відвіває Київ та Москву, повідомили в Державному департаменті США.

Візит відбудеться 13-15 грудня.

Донфрід планує обговорити з українськими та російськими посадовцями концентрацію російських військ поблизу кордонів з Україною, а також засвідчить «відданість Сполучених Штатів суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», мовиться у повідомленні.

Донфрід «наголосить на можливості дипломатичного прогресу із припинення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей на підтримку «нормандського формату», заявили в Державному департаменті США.

Після переговорів у Києві та Москві, Донфрід 15-16 грудня проведе зустрічі в НАТО та ЄС «з мето просування дипломатичного врегулювання».

Донфрід перебувала у Києві в листопаді цього року в рамках підготовки засідання Комісії стратегічного партнерства «Україна-США». Тоді Донфрід обговорювала з українськими високопосадовцями просування України на шляху євроатлантичної інтеграції, реформи для зміцнення демократії, боротьбу з корупцією.