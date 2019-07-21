21-24 липня в Києві можуть обмежувати рух через візит прем’єра ОАЕ

21-24 липня в Києві можуть обмежувати рух через візит прем’єра та віцепрезидента Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, повідомило Управління державної охорони.

УДО та інші правоохоронці забезпечуватимуть безпеку та надаватимуть супровід іноземній делегації на територій України впродовж візиту.

У відомстві наголосили, що державна охорона надається главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій відповідно до законодавства України.