Російська влада в Криму пропонує уп’ятеро збільшити компенсації вкладникам українських банків

Фактична влада в анексованому Росією Криму пропонує збільшити розмір компенсаційних виплат вкладникам, які втратили кошти на депозитах в українських банках, до 500 тисяч рублів (майже 8 тисяч доларів або 209,5 тисяч грн). Про це повідомляється на сайті підконтрольного Росії парламенту Криму.

«Пропонується збільшити розмір компенсаційних виплат із 100 тисяч рублів до 500 тисяч рублів, а також поширити поняття вкладу на банківські вклади в дорогоцінних металах», – пояснив голова парламентського комітету із законодавства Сергій Трофимов.

За його словами, ухвалення відповідних змін дозволить задовольнити понад 14,5 тисяч осіб, «які дуже потребують коштів».

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Для цього потрібно внести відповідні зміни до російського федерального законодавства. Тоді, як пояснив Трофімов, отримати підвищену компенсацію зможуть «громадяни Росії, які мали відповідні рахунки на території півострова, але проживали на материковій частині Росії, фізичні особи, які не змогли надати повний пакет документів, що підтверджують наявність і розмір зобов'язань кредитної установи, громадяни, які уклали договір банківського вкладу з кримськими філіями українських банків після 2 квітня 2014 року, вкладники, які уклали договір банківського вкладу в дорогоцінних металах».

Свої правки депутати «кримського парламенту» мають намір передати на розгляд нижньої палати російського парламенту.

Українські банки залишили Крим одразу після його анексії, але президент Росії Володимир Путін порадив кримчанам не віддавати старі кредити. Влітку 2018 року він підписав закон про звільнення жителів анексованого Криму від сплати російського податку на доходи фізичних осіб.

При цьому на півострові зареєстрували Фонд захисту вкладників, який почав повертати депозити клієнтам українських банків.

За оцінками експертів, на момент анексії Криму загальна сума заборгованості кримчан перед українськими банками становила близько двох мільярдів доларів.​