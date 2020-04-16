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16 квітня 2020, Київ 16:08
Новини | Політика

Колишній заступник Баканова та депутат «Батьківщини» став радником Авакова – МВС

У червні – вересні 2019 року Бухарєв очолював Службу зовнішньої розвідки України

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Владислав Бухарєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Бухарєв має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції. Він був народним депутатом восьмого скликання, входив до фракції «Батьківщина».

У червні – вересні 2019 року Бухарєв очолював Службу зовнішньої розвідки України. Потім два місяці був першим заступником голови СБУ Івана Баканова – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2014 році він кілька місяців обіймав аналогічну посаду.

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