Колишній заступник Баканова та депутат «Батьківщини» став радником Авакова – МВС

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Владислав Бухарєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Бухарєв має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції. Він був народним депутатом восьмого скликання, входив до фракції «Батьківщина».

У червні – вересні 2019 року Бухарєв очолював Службу зовнішньої розвідки України. Потім два місяці був першим заступником голови СБУ Івана Баканова – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2014 році він кілька місяців обіймав аналогічну посаду.