У СБУ кажуть, що в ексочільника ВЛК Чернігівщини знайшли майже мільйон доларів готівкою, йому оголосили підозру

Служба безпеки України заявила про ліквідацію у Чернігові «схеми ухилення від мобілізації» та оголосила про підозру колишньому очільнику військово-лікарської комісії Чернігівщини, у якого знайшли майже мільйон доларів готівкою. Правоохоронці підозрюють чоловіка у підробці документів для ухилення військовозобов’язаних від мобілізації, повідомляє СБУ.

«У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії. За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні.

За даними Служби безпеки, підозрюваний «діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ». Співробітники СБУ затримали чоловіка у власному помешканні «після одержання ним нового хабаря».



«Під час обшуків у затриманого виявлено майже мільйон доларів США, а також понад 22 тисячі євро. Крім того, вилучено документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту», – кажуть правоохоронці.



Триває розслідування для встановлення обставин. У разі доведення провини, підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У вересні минулого року президент Україна Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про перевірку рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року.

Раніше Зеленський визнав наявність корупції в системі військово-лікарських комісій, через яку з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права.