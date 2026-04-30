ВМС України заявили про ураження катерів, які охороняють Керченський міст

Військово-морські сили України в ніч проти 30 квітня уразили російські катери, які охороняли Керченський міст, що сполучає російський Краснодарський край із окупованим Кримом.

Як ідеться в повідомленні ВМС, удар був завданий у районі Керченської протоки, в результаті був уражений патрульний сторожовий катер ФСБ «Соболь» і протидиверсійний катер «Грачонок». Стверджується, що російська сторона має «безповоротні і санітарні втрати», тобто вбитих і поранених. Опубліковано також відео, на якому, як стверджується, показане ураження катерів.

Російська сторона поки що не коментувала повідомлення Києва. «Соболь» і «Грачонок» – назва проєктів (типів) катерів, а не конкретних кораблів. На Чорному морі в складі російського флоту є кілька таких катерів.

Рух Керченським мостом перекритий із ночі, вже понад 7 годин на момент публікації новини. Про причини цього не повідомляється.