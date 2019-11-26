Головний залізничний вокзал у Києві запрацював у штатному режимі, вибухівку не знайшли

Центральний залізничний вокзал у Києві працює в штатному режимі, повідомила «Укрзалізниця» у вівторок ввечері після того, як близько двох годин тривала перевірка щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

«Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялось, що близько 16-ї години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали, але люди могли проходити до поїздів через прилеглі до центральної будівлі переходи. Поїзди курсували за графіком.

У поліції Києва раніше повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.