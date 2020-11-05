Волейбол: «Барком-Кажани» зазнав поразки від румунів у першому матчі Кубку Виклику

У першому матчі 1/16 фіналу Кубку Виклику львівська команда «Барком-Кажани» не впоралася з найтитулованішим волейбольним клубом Румунії «Динамо».

Українці мали шанси на перемогу, адже вели в рахунку 2:0. Проте румунам вдалося переломити хід гри і довести матч до тай-брейку, де вже не залишили шансів львів’янам – 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15).

Матч-відповідь відбудеться 11 листопада в Бухаресті.

У цей же день на євроарені стартують і жіночі волейбольні клуби. Кам’янський «Прометей» вдома прийматиме «Тирговіште» з Румунії, а южненський «Хімік» зустрінеться з турецьким «Галатасараєм». Матчі-відповіді заплановані на 25 та 26 листопада відповідно.

Один український клуб – «Епіцентр-Подоляни» (Городок) – вже пробився до 1/8 фіналу Кубку Виклику. Сербський «Партизан», який мав зіграти з українцями в 1/16, знявся з турніру через виявлений COVID-19 у гравців.