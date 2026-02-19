Доступність посилання

Новини | Суспільство

Речник Сили оборони півдня заперечив окупацію Криничного російськими військами

Владислав Волошин зазначив, що на Гуляйпільському напрямку напередодні відбулося майже півсотні боєзіткнень
На більшості південних напрямків, за винятком Придніпровського, доволі неспокійно, розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Зокрема, він вказав на те, що на Гуляйпільському напрямку напередодні відбулося майже півсотні боєзіткнень.

«Противник намагається витіснити остаточно наших бійців з Гуляйполя, та це йому не вдається. Крім того, доволі інтенсивно ворог атакує й населені пункти, розташовані біля Гуляйполя, зокрема, Залізничне, Зелене, Варварівку», – розповів він.

Волошин також заперечив повідомлення в російських медіа щодо окупації Криничного в Гуляйпільському районі:

«Криничне взагалі розташоване західніше від Святопетрівки й Староукраїнки, тобто щоб туди зайти, їм треба ще дуже й дуже багато постаратися. Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем».

Речник Сил оборони звітував про понад 20 пошуково-ударних і контрдиверсійних дій протягом попередньої доби, спрямованих на знищення російських інфільтраційних та штурмових груп, які намагалися проникнути вглиб української оборони.

«Крім того, ми зменшуємо й сіру зону, не даємо ворогу завести групи закріплення, не даємо атакувати наші позиції. Тобто в деяких випадках ми діємо на випередження й на деяких ділянках лінії бойового зіткнення ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ. Але це наші дії, які узгоджені й скоординовані, щоб не дати ворогу просуватися на нашу територію», – повідомив він.

Волошин також згадав про ситуацію на Олександрівському напрямку, повідомивши, що ЗСУ там намагаються не дати російським військам просунутися в бік Дніпропетровщини.


«Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись у бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське. Там ми проводимо також вдалі контратакувальні та штурмові, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності», – сказав речник Сил оборони півдня.

Напередодні російські медіа поширили заяву Міноборони Росії про захоплення Криничного на сході Запорізької області. В області кілька населених пунктів із такою назвою, ймовірно, йдеться про село в Гуляйпільському районі, західніше від Гуляйполя.

