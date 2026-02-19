Речник Сили оборони півдня заперечив окупацію Криничного російськими військами

На більшості південних напрямків, за винятком Придніпровського, доволі неспокійно, розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Зокрема, він вказав на те, що на Гуляйпільському напрямку напередодні відбулося майже півсотні боєзіткнень.

«Противник намагається витіснити остаточно наших бійців з Гуляйполя, та це йому не вдається. Крім того, доволі інтенсивно ворог атакує й населені пункти, розташовані біля Гуляйполя, зокрема, Залізничне, Зелене, Варварівку», – розповів він.

Волошин також заперечив повідомлення в російських медіа щодо окупації Криничного в Гуляйпільському районі:

«Криничне взагалі розташоване західніше від Святопетрівки й Староукраїнки, тобто щоб туди зайти, їм треба ще дуже й дуже багато постаратися. Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем».

Речник Сил оборони звітував про понад 20 пошуково-ударних і контрдиверсійних дій протягом попередньої доби, спрямованих на знищення російських інфільтраційних та штурмових груп, які намагалися проникнути вглиб української оборони.

«Крім того, ми зменшуємо й сіру зону, не даємо ворогу завести групи закріплення, не даємо атакувати наші позиції. Тобто в деяких випадках ми діємо на випередження й на деяких ділянках лінії бойового зіткнення ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ. Але це наші дії, які узгоджені й скоординовані, щоб не дати ворогу просуватися на нашу територію», – повідомив він.

Волошин також згадав про ситуацію на Олександрівському напрямку, повідомивши, що ЗСУ там намагаються не дати російським військам просунутися в бік Дніпропетровщини.





«Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись у бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське. Там ми проводимо також вдалі контратакувальні та штурмові, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності», – сказав речник Сил оборони півдня.

Напередодні російські медіа поширили заяву Міноборони Росії про захоплення Криничного на сході Запорізької області. В області кілька населених пунктів із такою назвою, ймовірно, йдеться про село в Гуляйпільському районі, західніше від Гуляйполя.