Голова ВООЗ каже, що вчасно оголосив надзвичайну ситуацію з COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 22 квітня заявила, що своєчасно оголосила спалах COVID-19 глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

«Озираючись назад, я думаю, що ми оголосили надзвичайну ситуацію в потрібний час», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреєсус, додавши, що світ отримав «достатньо часу для реагування».

ВООЗ 30 січня оголосила поширення коронавірусної інфекції COVID-19 глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. На той момент епіцентр захворювання був у Китаї.

Нині кількість інфікованих коронавірусом у світі становить майже 2,6 мільйона, свідчать дані Університету імені Джонса Гопкінса. Від COVID-19 померли понад 180 тисяч людей, одужали понад 700 тисяч.