Російські військові обстріляли Вовчанськ з артилерії: пошкоджені адмінбудівля і ЦНАП

Російські військові 4 лютого вдарили по місту Вовчанськ на Харківщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу», – зазначили в Харківській ОВА.

Також відомо, що через російські обстріли було пошкоджено чотири приватні будинки, цивільні не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.