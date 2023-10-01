Сили РФ вдарили по центральній вулиці Вовчанська, загинув чоловік – МВС

Російські військові 1 жовтня вдарили по центральній площі Вовчанська на Харківщині, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Відомо, що удар було завдано близько 11:00.

«Під ударом опинилась центральна площа міста. У результаті обстрілу загинув чоловік, його особа наразі встановлюється», – пише пресслужба.

У МВС зазначили, що до місця удару виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни.

У ніч проти 1 жовтня у південних та східних областях України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.