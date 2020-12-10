Лауреатів Нобелівської премії цього року вшанують у заочних церемоніях

Лауреатів Нобелівської премії 2020 року вшанують у заочних церемоніях 10 грудня. Традиційні урочистості скасували через пандемію коронавірусу.

Зазвичай у Осло вручали Нобелівську премію миру, а в Стокгольмі – премії з медицини, фізики, хімії, літератури і економіки.

Всесвітня продовольча організація (ВПП), яка цього року стала лауреатом премії миру, має отримати свою нагороду на церемонії в Римі.

У столиці Норвегії Осло глава Норвезького Нобелівського комітету Берит Рейсс-Андерсен виступить із заявою Нобелівського інституту в інтернеті.

Пізніше в той же день в столиці Швеції відбудеться телетрансляція церемонії з Стокгольмської ратуші. В ефірі покажуть відеоролики про те, як лауреати Нобелівської премії в галузі медицини, фізики, хімії, літератури та економіки отримували дипломи і нобелівські медалі в своїх країнах.

Глава Нобелівського фонду і члени різних комітетів з присудження премій також мають виступити з промовами.

Урочистості в Стокгольмі, які включають банкети та концерти, цього року скасували вперше з часів Другої світової війни.

Церемонію вручення премії миру в Осло востаннє скасовували у 1976 році, коли не змогли обрати відповідного лауреата.

Лауреатів Нобелівської премії оголосили на початку жовтня. Премії традиційно вручають на церемонії 10 грудня, у річницю смерті 1896 року засновника премії Альфреда Нобеля, шведського вченого і філантропа.