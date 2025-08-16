За добу війни РФ втратила понад 1000 солдатів та шість танків – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 069050 своїх військових, зокрема 1010 осіб – за останню добу, такі дані вранці 16 серпня наводить Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило дані про втрати Москвою техніки:

танків – 11 112(+6 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 135(+2)

артилерійських систем – 31 540 (+42)

РСЗВ – 1467

засобів ППО – 1207

літаків – 422

гелікоптерів – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342(+152)

крилатих ракет – 3558

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 58733 (+137)

спеціальної техніки – 3942(+2)





Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



