Росія втратила за добу понад тисячу військових і майже пів сотні артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 060 310 своїх військових, зокрема 1040 осіб – за останню добу, такі дані вранці 7 серпня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також оприлюднили дані про втрати Росією військової техніки:

танки – 11076 (+4 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23095 (+4)

артилерійські системи – 31180 (+47)

РСЗВ – 1456 (+1)

засоби ППО – 1203

літаки – 421

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163)

крилаті ракети – 3555

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 57605 (+130)

спеціальна техніка – 3936.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

З початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинуло 121 507 російських військовослужбовців, ідеться 1 серпня в новому звіті Бі-Бі-Сі, «Медіазони» та команди волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами. Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ та органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.