Втрати Росії на фронті в Україні наближаються до 25 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.
Зокрема, йдеться про втрату 24,9 тисячі військових, з них близько 200 людей – за попередню добу.
Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:
- 1110 танків
- 2686 бойових броньованих машин
- 502 артилерійські системи
- 171 реактивна система залпового вогню
- 83 засоби ППО
- 199 літаків
- 155 гелікоптерів
- 1926 одиниць автомобільної техніки
- 11 кораблів /катерів
- 324 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 38 одиниць спеціальної техніки
- 90 крилатих ракет
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках», – зазначають у штабі.
Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.
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