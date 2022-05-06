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Втрати Росії на фронті в Україні наближаються до 25 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати військ РФ минулої доби спостерігалися Лиманському та Курахівському напрямках. На архівному фото: російський танк у звільненому українськими військовими місті Тростянці Сумської області, 29 березня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 24,9 тисячі військових, з них близько 200 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:

  • 1110 танків
  • 2686 бойових броньованих машин
  • 502 артилерійські системи
  • 171 реактивна система залпового вогню
  • 83 засоби ППО
  • 199 літаків
  • 155 гелікоптерів
  • 1926 одиниць автомобільної техніки
  • 11 кораблів /катерів
  • 324 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 38 одиниць спеціальної техніки
  • 90 крилатих ракет

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.

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