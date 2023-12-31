За добу у війні РФ втратила майже 1000 військових, 8 танків та 30 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 359 230 своїх військових, 960 – за останню добу, повідомляє у фейсбуці вранці 31 грудня український Генштаб.

Серед інших втрат РФ у Генштабі ЗСУ виділили такі:

танки – 5977 (8 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 11070(+17)

артилерійські системи – 8464 (+30)

РСЗВ – 943 (+4)

засоби ППО – 623 (+2)

літаки – 329

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37)

крилаті ракети – 1709 (+1)

кораблі /катери – 23

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 11292 (+48)

спеціальна техніка – 1268 (+8).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.