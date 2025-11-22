Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 164 340 своїх військових, зокрема 1170 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 22 листопада навів український Генштаб.
Також командування оновило дані про втрати Москви у військовій техніці:
- танків – 11 361 (+4 одиниці за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7)
- артилерійських систем – 34 559 (+9)
- РСЗВ – 1 547 (+1)
- засобів ППО – 1 248 (+1)
- літаків – 428
- гелікоптерів – 347
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222)
- крилатих ракет – 3 981
- кораблів/катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842(+74)
- спеціальної техніки – 4 002
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
Форум