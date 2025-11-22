Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 164 340 своїх військових, зокрема 1170 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 22 листопада навів український Генштаб.

Також командування оновило дані про втрати Москви у військовій техніці:

танків – 11 361 (+4 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 607 (+7)

артилерійських систем – 34 559 (+9)

РСЗВ – 1 547 (+1)

засобів ППО – 1 248 (+1)

літаків – 428

гелікоптерів – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222)

крилатих ракет – 3 981

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842(+74)

спеціальної техніки – 4 002

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



