Війська РФ намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ змусили їх втекти – Генштаб

Російські війська намагалися захопити територію Вуглегірської ТЕС, але українські захисники змусили їх втекти, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи», – йдеться у повідомленні.



За даними штабу, на Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи, а на Краматорському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.



На Бахмутському напрямку російські війська ведуть бойові дії з метою створення умов для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС – обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдали авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та веденні розвідки БпЛА.

«Ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани», – додають у штабі.



На Харківському напрямку із ствольної та реактивної артилерії війська РФ обстрілювали райони населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.