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19 грудня 2019, Київ 14:40
Новини | Політика

Рада затвердила Виборчий кодекс із поправками Зеленського

Засідання Верховної Ради України

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Верховна Рада 19 грудня ухвалила в цілому Виборчий кодекс, урахувавши пропозиції президента України Володимира Зеленського. Оновлений документ підтримали 330 депутатів, які представляють усі фракції парламенту.

Виборчий кодекс у першому читанні попередній склад Верховної Ради ухвалив 7 листопада 2017 року, у цілому парламент підтримав кодекс 11 липня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський 13 вересня повернув Виборчий кодекс на повторний розгляд, запропонувавши 17 змін.

17 грудня профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати всі пропозиції президента.

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