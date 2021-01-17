У день виборів на Київщині поліція склала 34 адмінпротоколи

У день місцевих виборів у Борисполі та Броварах Київської області поліція склала 34 адміністративні протоколи.

«Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи», – розповіли в поліції Київщини.

Поліцейські склали 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (стаття 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 5 100 гривень).

17 січня відбулися вибори мерів в трьох українських містах. За даними Центральної виборчої комісії, у Броварах (Київщина) явка становила 43,02%, у Борисполі (Київщина) – 30,15%, а в Новгород-Сіверському (Чернігівщина) – 41,48%.

У Броварах повторні вибори призначив суд. Там обирали мера та депутатів міської ради.

28 жовтня 2020 року мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук помер від ускладень, викликаних коронавірусною інфекцією, 29 жовтня від COVID-19 помер міський голова Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко. Обидва були переобрані на свої посади на місцевих виборах 25 жовтня.