Вибух у будинку в Києві: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

Під завалами на четвертому поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької у місті Києві виявили тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Зараз тривають роботи із деблокування тіла», – додав мер.
Це четверта жертва вибуху. За словами Кличка, невідомою лишається доля ще одного мешканця будинку.
Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва стався вибух, який зруйнував кілька поверхів.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.
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