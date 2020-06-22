Вибух у будинку в Києві: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

Під завалами на четвертому поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької у місті Києві виявили тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Зараз тривають роботи із деблокування тіла», – додав мер.

Це четверта жертва вибуху. За словами Кличка, невідомою лишається доля ще одного мешканця будинку.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.