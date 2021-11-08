Вибухи у Сватовому 2015-го: ДБР звинувачує двох командирів Збройних сил у недальстві

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей, повідомляє відомство 8 листопада.

За висновками Бюро, командири у вересні 2015 року розмістили військову техніку біля польового складу боєприпасів поблизу міста Сватове, що на Луганщині.

«29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку. Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ «Ураган» та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

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Військовим, чиї імена не розголошуються, висунули звинувачення в «недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду». В разі обвинувального вироку така кваліфікація передбачає до семи років ув’язнення.

У ДБР стверджують, що продовжують встановлювати осіб, причетних до диверсії на складі.

У місті Сватове (Луганська область) 29 жовтня 2015 року на військовому складі почали вибухати боєприпаси. Здетонували загалом майже 4 тисячі тонн боєприпасів, суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура довкола. Держава оцінила збитки у понад 18 мільйонів гривень.

У травні 2021 року в Офісі генерального прокурора повідомили про завершення розслідування щодо двох військових у справі про вибухи на складах боєприпасів у Сватовому.