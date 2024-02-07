Після вибуху у Дніпровський район Києва є виклик медиків – Кличко

Після вибуху у Дніпровський район Києва є виклик медиків, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він уточнив, що одному постраждалому в Дніпровському районі медики надали допомогу на місці.

Крім того, за його даними, уламками ракети пошкоджені дві високовольтних лінії.

«Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії», – написав у телеграмі.

Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.