Холодницький подав апеляцію на рішення суду виправдати Труханова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляцію на рішення суду виправдати мера Одеси Геннадія Труханова в справі про розкрадання бюджету міста, повідомила пресслужба САП.

«Лишень аналізом змісту самого вироку встановлено достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону)», – розповіли в САП.

У відомстві розповіли, що після виходу із відпустки прокурорів, які підтримували публічне обвинувачення, «очевидно будуть встановлені й інші обставини у межах підстав для скасування вироку, а відповідно і для внесення доповнень до апеляції».

«Вимоги ж апеляційної скарги стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і постановлення нового, згідно з яким визнати винними осіб, яких виправдано судом першої інстанції, та призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах», – заявили в Антикорупційній прокуратурі.

На думку САП, на якість розгляду справи вплинуло «форсування» судових слухань.

9 липня колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у заволодінні коштами одеського міського бюджету.

Вирок почали зачитувати 4 липня і закінчили 9-го. Читання майже 400 сторінок неодноразово переривали через «фейкові» замінування будівлі суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також судді не визнали провину інших посадових осіб – заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для них тюремні вироки із конфіскацією майна – від 7 до 12 років. До такого рішення судді прийшли в нарадчій кімнаті, куди пішли 25 червня. Як стало відомо під час читання вироку, судді визнали неприпустимими частину речових доказів, в тому числі проведену експертами оцінку вартості будівель заводу «Краян». На цю експертизу спиралось обвинувачення, коли говорило про завищену ціну придбання будівель.

Суд постановив також повернути заставу і зняти арешт з майна обвинувачених.

За даними слідства, Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка раніше заплатила за цей комплекс лише 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії, як стверджують у прокуратурі, з ознаками фіктивності.