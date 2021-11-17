Уряд збільшив витрати на лікування COVID-19 через «пакети» НСЗУ

Кабінет міністрів під час чергового засідання 17 листопада ухвалив рішення збільшити витрати на лікування COVID-19 в Україні через «пакети» Національної служби здоров’я майже на 15%, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 1 листопада цього року глобальна ставка для медичних закладів за лікування коронавірусу зросте до 634 тисяч гривень. Ця ставка виплачуватиметься за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами і лікарськими засобами», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Водночас у МОЗ повідомили, що попередньо глобальна ставка «ковідного пакета» становила: 577,7 тиячі гривень – з 1 жовтня 2021 року, 554 тисячі гривень – з 1 квітня по 30 вересня 2021 року.

«Вже майже місяць медики працюють у посиленому режимі. Споживання кисню хворими з коронавірусною хворобою зросло в п’ять разів. Тому ми бачимо необхідність збільшити вартість «ковідного пакета», який буде виплачуватися для тих медзакладів, які працюють із хворими на COVID-19. Додатково пацієнтів за ці гроші забезпечуватимуть лікарськими засобами, що потрібні для лікування в умовах інтенсивної терапії і надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Оплата за надання медичних послуг у зв’язку із запропонованими змінами відбуватиметься в рамках видатків, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій у 2021 році, зокрема за кошти, які були акумульовані у зв’язку зі зменшенням захворюваності на COVID-19 у літній період, додали в МОЗ.

Крім того, Кабмін на засіданні 17 листопада виділив 33 мільйони гривень для посилення спроможності медичної системи в Донецькій і Одеській областях.

«Майже 25 мільйонів гривень буде спрямовано для Донеччини на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів. 8,5 мільйонів гривень буде направлено на реконструкцію і закупівлю медобладнання для інфекційного відділення Ананьївської багатопрофільної лікарні на Одещині», – сказав голова уряду.

Напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що з наступного тижня можна очікувати початку виходу регіонів України з «червоної» зони епідемічної небезпеки.

Зараз, за його словами, у «червоній» зоні перебуває 18 регіонів України, з 18 листопада «червоний» рівень епіднебезпеки буде встановлений у Вінницькій області.