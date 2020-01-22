Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації московську антидопінгову лабораторію, повідомила 22 січня пресслужба WADA.

Упродовж періоду призупинення акредитації московській лабораторії заборонено виконувати будь-яку роботу, пов’язану з аналізом зразків крові для біологічного паспорта спортсмена.

Раніше цього місяця WADA подала офіційний запит до Спортивного арбітражного суду у швейцарській Лозанні щодо початку розгляду позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

9 грудня 2019 року виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. При цьому у «чистих» російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.

Рішення було ухвалене одноголосно. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті та наступні за ними спроби внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона подала апеляцію.

27 грудня РУСАДА надіслала Всесвітній антидопінговій агенції лист, у якому повідомила про незгоду з рішенням про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки.