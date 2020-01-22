Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 січня 2020, Київ 21:58
Новини | Спорт

WADA тимчасово позбавила акредитації московську антидопінгову лабораторію

Логотип Російського антидопінгового агентства (РУСАДА)

Дивитись коментарі

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації московську антидопінгову лабораторію, повідомила 22 січня пресслужба WADA.

Упродовж періоду призупинення акредитації московській лабораторії заборонено виконувати будь-яку роботу, пов’язану з аналізом зразків крові для біологічного паспорта спортсмена.

Раніше цього місяця WADA подала офіційний запит до Спортивного арбітражного суду у швейцарській Лозанні щодо початку розгляду позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

9 грудня 2019 року виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. При цьому у «чистих» російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.

Рішення було ухвалене одноголосно. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті та наступні за ними спроби внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона подала апеляцію.

27 грудня РУСАДА надіслала Всесвітній антидопінговій агенції лист, у якому повідомила про незгоду з рішенням про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG