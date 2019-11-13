В Україні завтра до +19 – синоптик

В Україні завтра, 14 листопада, очікується потепління, на більшій частині території пануватиме антициклон. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

«14-го листопада опадів не передбачається, хіба на Закарпатті та в прикарпатских областях ймовірний дощ. Вітер південно-східного напрямку все ще буде поривчастим – до сильного», – мовиться у повідомленні.

Вдень очікується +8-12, на півдні та заходу України – +13-19.

За даними Гідрометцентру, у Києві 14 листопада, без опадів, вдень +9-11 градусів.