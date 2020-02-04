Суд у Москві залишив під вартою американця, якого звинувачують у шпигунстві

Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту американському морському піхотинцю Полу Вілану. Американець, якого в Росії звинувачують у шпигунстві, залишиться під вартою до 29 березня.

Наприкінці січня к СІЗО «Лефортово» американця відвідав посол США в Росії Джон Салліван. Він назвав поводження з арештованим «негідним». За його словами, здоров’я Вілана погіршується, а російська влада не надає йому необхідну медичну допомогу.

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Пола Вілана затримали в кінці минулого року. Відтоді він перебуває в ізоляторі «Лефортово». За версією російського слідства, колишній американський військовий збирав у Росії інформацію, що містить державну таємницю. Вілану загрожує від 10 до 20 років колонії. Свою провину заарештований не визнає.