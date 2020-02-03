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03 лютого 2020, Київ 17:21
Новини | Міжнародні

Глава ВООЗ заявив, що необхідності припиняти польоти до Китаю немає

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебресіус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебресіус закликав країни відмовитися від обмежень поїздок до Китаю і торгівлі через спалах нового коронавірусу.

За його словами, наразі небезпека поширення вірусу не є масштабною, а завдяки зусиллям китайської влади це відбувається мінімально і повільно.

«Ми закликаємо всі країни виконувати рішення, засновані на доказах, та послідовні. ВООЗ готова надати консультацію будь-якій країні, яка вирішує, які заходи вжити», – заявив гендиректор ВООЗ.

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3 лютого Кабінет міністрів України затвердив два документи щодо ситуації з коронавірусом 2019-nCoV, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Йдеться про розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

Влада Китаю повідомила 3 лютого, що внаслідок нового коронавірусу в країні померла 361 людина, 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки. Ще один випадок смерті від цієї хвороби наприкінці минулого тижня вперше був зафіксований поза межами Китаю: на Філіппінах помер чоловік, який раніше прибув із Уханя.

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