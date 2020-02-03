Глава ВООЗ заявив, що необхідності припиняти польоти до Китаю немає

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебресіус закликав країни відмовитися від обмежень поїздок до Китаю і торгівлі через спалах нового коронавірусу.

За його словами, наразі небезпека поширення вірусу не є масштабною, а завдяки зусиллям китайської влади це відбувається мінімально і повільно.

«Ми закликаємо всі країни виконувати рішення, засновані на доказах, та послідовні. ВООЗ готова надати консультацію будь-якій країні, яка вирішує, які заходи вжити», – заявив гендиректор ВООЗ.

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3 лютого Кабінет міністрів України затвердив два документи щодо ситуації з коронавірусом 2019-nCoV, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Йдеться про розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

Влада Китаю повідомила 3 лютого, що внаслідок нового коронавірусу в країні померла 361 людина, 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки. Ще один випадок смерті від цієї хвороби наприкінці минулого тижня вперше був зафіксований поза межами Китаю: на Філіппінах помер чоловік, який раніше прибув із Уханя.