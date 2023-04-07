Журналіста WSJ Гершковича в Росії звинувачують у шпигунстві – російські медіа

Слідчі Федеральної служби безпеки звинуватили у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Ева Гершковича. Про це повідомляють російські інформаційні агенції з посиланням на джерела, передає російська служба Радіо Свобода.

Журналіст категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався в Росії журналістською діяльністю. За словами співрозмовника ТАСС, справа журналіста маркована грифом «цілком таємно».

Минулого тижня суд у Москві заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня. Раніше його затримали в Єкатеринбурзі.

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Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне з підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться. За звинуваченням йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Це перший подібний випадок з американським журналістом у Росії з 1986 року (тоді йшлося ще про СРСР). The Wall Street Journal та керівництво США категорично відкидають звинувачення та заявляють про невинність журналіста, закликаючи до його негайного звільнення.