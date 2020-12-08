Янукович хоче особисто брати участь у суді з обрання йому запобіжного заходу у справі Майдану – адвокати

Колишній президент Віктор Янукович звернувся до Печерського райсуду Києва з вимогою забезпечити його особисту участь шляхом відеоконференції в процесі з розгляду клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу у справі Майдану, заявляють його адвокати.

«Захист Віктора Януковича також вимагає притягнути до участі в судовому процесі всіх потерпілих, яких вже протягом 6 років прокуратура вводить в оману, підміняючи фікцію видимістю об’єктивного розслідування. Обидві сторони – і представники тодішньої влади, і представники Майдану повинні бути заслухані публічно», – йдеться в заяві адвокатів.

Засідання суду відбудеться 9 грудня о 14:45.

Київський апеляційний суд 16 листопада скасував заочний арешт для експрезидента Віктора Януковича за однією зі справ проти нього, частково задовольнивши клопотання його захисту. Суд скасував рішення Печерського суду від 12 травня, який задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Януковича. Матеріали справи направили для розгляду до суду першої інстанції.

Згодом суд пояснив, що прокурор не довів факт оголошення Януковича в розшук. Тим часом, Офіс генпрокурора наполягає, що Янукович перебуває в міжнародному розшуку.

Печерський райсуд Києва 12 травня задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою у справі про розстріли на Майдані.

Перед цим, 4 травня, Печерський суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади.

Адвокат експрезидента-втікача Віталій Сердюк заявив, що рішення суду «засноване на сфабрикованих прокуратурою матеріалах і є незаконним».

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім того, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.