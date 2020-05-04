Януковича повторно викликали на допит у ДБР

Колишнього президента України Віктора Януковича повторно викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Згідно з оприлюдненою повісткою, Януковича викликали на допит на 15:00 13 травня «для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046».

За Єдиним реєстром судових рішень, досудове розслідування в кримінальному провадженні №62019000000000046 триває за статтею про державну зраду.

Спершу Януковича викликали на допит на 30 квітня. Цього ж дня адвокати колишнього президента заявили, що їхній підзахисний готовий співпрацювати з ДБР у справі «про здачу Криму».

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

Загалом проти Януковича і його спільників в Україні розглядається ціла низка кримінальних справ, зокрема, щодо масових розстрілів на Майдані. На жодне з судових засідань він дотепер не прибував.