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04 травня 2020, Київ 14:49
Новини | Політика

Януковича повторно викликали на допит у ДБР

Спершу Януковича викликали на допит на 30 квітня

Колишнього президента України Віктора Януковича повторно викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Згідно з оприлюдненою повісткою, Януковича викликали на допит на 15:00 13 травня «для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046».

За Єдиним реєстром судових рішень, досудове розслідування в кримінальному провадженні №62019000000000046 триває за статтею про державну зраду.

Спершу Януковича викликали на допит на 30 квітня. Цього ж дня адвокати колишнього президента заявили, що їхній підзахисний готовий співпрацювати з ДБР у справі «про здачу Криму».

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Квартиру Януковича на Оболоні віддали в «тимчасове управління» – відео
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Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

Загалом проти Януковича і його спільників в Україні розглядається ціла низка кримінальних справ, зокрема, щодо масових розстрілів на Майдані. На жодне з судових засідань він дотепер не прибував.

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