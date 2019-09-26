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26 Вересень 2019, Київ 10:25
Новини | Політика

Апеляційний суд Києва викликає Януковича на засідання 30 вересня

Януковича викликали до суду як обвинуваченого

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Київський апеляційний суд викликає колишнього президента України Віктора Януковича на засідання 30 вересня. Судову повістку опублікував «Урядовий кур’єр».

«Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року», – мовиться у повістці.

30 вересня суд планує продовжити розгляд апеляційних скарг захисту експрезидента на винесений йому вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

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