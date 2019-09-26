Апеляційний суд Києва викликає Януковича на засідання 30 вересня

Київський апеляційний суд викликає колишнього президента України Віктора Януковича на засідання 30 вересня. Судову повістку опублікував «Урядовий кур’єр».

«Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року», – мовиться у повістці.

30 вересня суд планує продовжити розгляд апеляційних скарг захисту експрезидента на винесений йому вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва. Вирок ще не набрав чинності, оскільки був оскаржений.